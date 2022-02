Parco dimenticato in via Bastianelli, Biselli-Della Porta (Forza Italia): “E’ ora di restituirlo ai cittadini” (Di martedì 8 febbraio 2022) Fiumicino – “Dopo le numerose segnalazioni arrivate da più parti, il problema è ancora lì: il Parco di via Bastianelli è completamente abbandonato nel degrado (leggi qui). Non ci sono giochi, i pochi presenti sono inutilizzabili, le panchine sono rotte. Tutto è preda dell’incuria. E’ pericoloso anche solo andare a farci una passeggiata, figuriamoci a Portarci i nostri bambini o farci andare i nostri ragazzi”. Così, in una nota stampa, Raffaello Biselli, coordinatore comunale di Forza Italia Fiumicino e Ciro Della Porta, esponente locale di Forza Italia. “E’ triste constatare – spiegano – che non sia ancora arrivata una risposta concreta dalle istituzioni. Eppure, sappiamo tutto quanto sia oggi molto ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022) Fiumicino – “Dopo le numerose segnalazioni arrivate da più parti, il problema è ancora lì: ildi viaè completamente abbandonato nel degrado (leggi qui). Non ci sono giochi, i pochi presenti sono inutilizzabili, le panchine sono rotte. Tutto è preda dell’incuria. E’ pericoloso anche solo andare a farci una passeggiata, figuriamoci arci i nostri bambini o farci andare i nostri ragazzi”. Così, in una nota stampa, Raffaello, coordinatore comunale diFiumicino e Ciro, esponente locale di. “E’ triste constatare – spiegano – che non sia ancora arrivata una risposta concreta dalle istituzioni. Eppure, sappiamo tutto quanto sia oggi molto ...

