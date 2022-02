Napoli, tornano Anguissa e Koulibay: l’ex azzurro “esclude” un titolare (Di martedì 8 febbraio 2022) Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato del prossimo importante match tra Napoli ed Inter ai microfoni di Canale 8. In particolare, considerando l’imminente ritorno di Anguissa e Koulibaly, ha espresso la propria opinione riguardo l’inserimento dei due africani nell’undici titolare per la sfida di sabato. Anguissa Koulibaly (Getty Images)Renica: “Fuori Politano e Anguissa titolare” l’ex difensore del Napoli, poi, ha consigliato anche un cambio tattico per Luciano Spalletti, in vista dei ritorni in campo di Anguissa e Koulibaly. “I ritorni di Zambo Anguissa e Koulibaly saranno fondamentali per la seconda parte di stagione del Napoli. Certo è che, al momento, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Alessandro Renica, ex giocatore del, ha parlato del prossimo importante match traed Inter ai microfoni di Canale 8. In particolare, considerando l’imminente ritorno die Koulibaly, ha espresso la propria opinione riguardo l’inserimento dei due africani nell’undiciper la sfida di sabato.Koulibaly (Getty Images)Renica: “Fuori Politano edifensore del, poi, ha consigliato anche un cambio tattico per Luciano Spalletti, in vista dei ritorni in campo die Koulibaly. “I ritorni di Zamboe Koulibaly saranno fondamentali per la seconda parte di stagione del. Certo è che, al momento, ...

