Inter, Brozovic preoccupa l'Inter: c'è la tentazione Barcellona (Di martedì 8 febbraio 2022) Brozovic non ha ancora firmato il rinnovo con l'Inter, che adesso è preoccupata per la tentazione Barcellona L'Inter vuole chiudere quanto prima il rinnovo di Marcelo Brozovic e annunciare il presto l'accordo con il centrocampista croato. In ballo c'è una proposta da 6 milioni di euro a stagione fino al 2026, sul piatto già da dicembre dell'entourage del giocatore. Negli ultimi tempi però – scrive La Repubblica – si sarebbe inserito prepotentemente il Barcellona che starebbe facendo riflettere il giocatore. Brozovic e l'Inter però vogliono continuare il percorso insieme e la dirigenza campione d'Italia è fiduciosa che entro una decina di giorni possa esserci finalmente la fumata bianca. Il Barça tiene comunque ...

