Infortunio Zapata: domani visite in Finlandia dal professor Orava (Di martedì 8 febbraio 2022) . Consulto dallo specialista prima dell'eventuale operazione L'Atalanta BC comunica che, nella giornata di domani, il calciatore Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Orava a Turku, in Finlandia. Specialista degli infortuni ai tendini, il professore (noto come "il medico dei miracoli") in passato ha operato tra gli altri Beckham, Cristante, Bonaventura e Barzagli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

