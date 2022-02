Il Mangiadischi | discese ardite e risalite per urlatori alla sbarra

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una vocecarta vetrata, nera come il catrame e che mette subito allegria, perché volteggia sicura e un po’ guascona su canzonettistiche, e altrettanto. Quelle del tempo in cui certe canzoni «dovevano» avere swing, per contrapporsimelassa da diabete mellito dei rimatori cuore-amore, magari cercando un po’ di «far l’americano». Quando non è la voce, è l’ingombrante canneggio del trombone, che con la voce fa a gara, però, per agilità mercuriale e ruvida schiettezza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.