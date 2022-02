Giovani e Internet, si torna verso la "normalità": ragazzi meno connessi rispetto allo scorso anno (Di martedì 8 febbraio 2022) meno tempo speso online e, grazie soprattutto al contributo dei docenti, maggiore consapevolezza dei rischi a cui si è esposti sul web. Questa è, in estrema sintesi, la rappresentazione aggiornata del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022)tempo speso online e, grazie soprattutto al contributo dei docenti, maggiore consapevolezza dei rischi a cui si è esposti sul web. Questa è, in estrema sintesi, la rappresentazione aggiornata del ...

Advertising

poliziadistato : #SaferInternetDay Rendere Internet un posto più sicuro, soprattutto per i giovani, sempre connessi e più esposti ai… - fisco24_info : Internet Safer Day, 50% bimbi e adolescenti vittima di cyberbullismo: (Adnkronos) - Ecco 6 consigli degli esperti d… - LediSperanza : RT @poliziadistato: #SaferInternetDay Rendere Internet un posto più sicuro, soprattutto per i giovani, sempre connessi e più esposti ai per… - Giornaleditalia : Internet. Costabile (DeepCyber): “Serve dialogo con giovani su consapevolezza rischi” - stelio_pagn : RT @AgidGov: Oggi è il #SaferInternetDay che mira a rendere Internet un luogo migliore e sicuro per tutti, in particolare per bambini e gio… -