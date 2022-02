Elisabetta Gregoraci compie 42 anni e riceve un regalo speciale da un anonimo: si tratta di Flavio Briatore? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi Elisabetta Gregoraci ha spento 42 candeline: la bellissima conduttrice ha festeggiato alla grande, con una festa in compagnia di parenti ed amici al ristorante Cipriani di Monte Carlo, dove lei e il figlio Nathan (e l’ex marito Flavio Briatore) vivono. Oltre alla festa ed agli auguri dei suoi numerosi fan, la Gregoraci ha anche ricevuto un regalo misterioso: un anonimo molto generoso ha voluto farle degli auguri molto speciali, comprando una pagina de Il Corriere della Sera per augurare buon compleanno alla conduttrice. Elisabetta Gregoraci, i festeggiamenti: la festa a Monte Carlo con amici e parenti I festeggiamenti sono cominciati dal mattino, e sono andati avanti tutto il giorno: in un elegante abito nero con fiori di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggiha spento 42 candeline: la bellissima conduttrice ha festeggiato alla grande, con una festa in compagnia di parenti ed amici al ristorante Cipriani di Monte Carlo, dove lei e il figlio Nathan (e l’ex marito) vivono. Oltre alla festa ed agli auguri dei suoi numerosi fan, laha anche ricevuto unmisterioso: unmolto generoso ha voluto farle degli auguri molto speciali, comprando una pagina de Il Corriere della Sera per augurare buon compleanno alla conduttrice., i festeggiamenti: la festa a Monte Carlo con amici e parenti I festeggiamenti sono cominciati dal mattino, e sono andati avanti tutto il giorno: in un elegante abito nero con fiori di ...

