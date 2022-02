Arianna Fontana attacca: “Non era sicuro allenarmi in Italia, i maschi mi facevano cadere: la Federazione non mi aiutava” (Di martedì 8 febbraio 2022) Arianna Fontana continua a macinare record su record ed è già oggi una delle donne copertina dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, almeno per quanto riguarda gli sport sul ghiaccio. Dopo il fantastico argento nella staffetta mista, la trentunenne valtellinese si è inventata un nuovo capolavoro ieri trionfando nei 500 metri e bissando il titolo di Pyeongchang 2018. La fuoriclasse azzurra, dopo aver tagliato il traguardo in finale davanti all’olandese Suzanne Schulting e alla canadese Kim Boutin, ha spiegato in conferenza stampa le difficoltà affrontate durante il quadriennio olimpico svelando anche i motivi che l’hanno portata ad allenarsi con il team ungherese nel 2020. “Io ed il mio coach ne abbiamo passate tante, molte situazioni difficili. C’erano persone che non ci volevano qui e questo non ha aiutato affatto. Hanno provato a non farci ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)continua a macinare record su record ed è già oggi una delle donne copertina dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, almeno per quanto riguarda gli sport sul ghiaccio. Dopo il fantastico argento nella staffetta mista, la trentunenne valtellinese si è inventata un nuovo capolavoro ieri trionfando nei 500 metri e bissando il titolo di Pyeongchang 2018. La fuoriclasse azzurra, dopo aver tagliato il traguardo in finale davanti all’olandese Suzanne Schulting e alla canadese Kim Boutin, ha spiegato in conferenza stampa le difficoltà affrontate durante il quadriennio olimpico svelando anche i motivi che l’hanno portata ad allenarsi con il team ungherese nel 2020. “Io ed il mio coach ne abbiamo passate tante, molte situazioni difficili. C’erano persone che non ci volevano qui e questo non ha aiutato affatto. Hanno provato a non farci ...

