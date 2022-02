Allevare polpi non è una buona idea (Di martedì 8 febbraio 2022) La notizia che il primo allevamento di polpi commerciale al mondo è più vicino a diventare realtà è stata accolta con sgomento da scienziati e ambientalisti. Come ormai è noto, questi molluschi cefalopodi sono considerati “senzienti” e intelligenti, in grado di provare dolore ed emozioni, e i loro protettori sostengono che non dovrebbero mai essere allevati commercialmente per essere trasformati in cibo. In questo video la notizia della prima “fabbrica” di polpi è spiegata bene, e racconta quali sono le perplessità. Sul fatto che i molluschi siano senzienti non sembrano esserci dubbi, e il lavoro della biologa Stacey Tonkin è lì a dimostrarlo: giocare con un polpo gigante del Pacifico fa parte del suo lavoro e quando alza il coperchio del serbatoio per nutrire la creatura conosciuta come DJ – abbreviazione di Davy Jones, questa spesso esce dalla sua ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) La notizia che il primo allevamento dicommerciale al mondo è più vicino a diventare realtà è stata accolta con sgomento da scienziati e ambientalisti. Come ormai è noto, questi molluschi cefalopodi sono considerati “senzienti” e intelligenti, in grado di provare dolore ed emozioni, e i loro protettori sostengono che non dovrebbero mai essere allevati commercialmente per essere trasformati in cibo. In questo video la notizia della prima “fabbrica” diè spiegata bene, e racconta quali sono le perplessità. Sul fatto che i molluschi siano senzienti non sembrano esserci dubbi, e il lavoro della biologa Stacey Tonkin è lì a dimostrarlo: giocare con un polpo gigante del Pacifico fa parte del suo lavoro e quando alza il coperchio del serbatoio per nutrire la creatura conosciuta come DJ – abbreviazione di Davy Jones, questa spesso esce dalla sua ...

