Vince Russo | “È venuto il momento che Shane McMahon apra una propria compagnia”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 7 febbraio 2022)è fuori dalla WWE dopo le controversie accadute nel weekend di Royal Rumble. Un atteggiamento il suo che ha indispettito sia i producer che suo padre, ed ha sancito la rottura. Un altro, si è espresso sui social a supporto die della possibilità cheuna sua. Il tweet diJust throwing this out there, maybe it's time for @to Start His OWN WRESTLING PROMOTION. He has the experience/funds/know how and intellegence. PLUS he's not a MARK and CERTAINLY not an A**H*** like the Other 2 Current Promoters . I'd be the 1st One to Support Him. pic.twitter.com/NDeYjgQYjV—...