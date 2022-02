Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2022 ore 09:45 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Viabilità DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE EST CHIUSO IL NODO DEL TRATTO URBANO A CAUSA DI INCIDENTE ALTEZZA DELLA NUOVA GALLERIA IN DIREZIONE DELLO STADIO LUNGHI INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DA TOR CERVARA VERSO IL CENTRO ALTRE CODE SEGNALATE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA CASSIA DALLA LOCALITA’ LA STORTA FINO A TOMBA DI NERONE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA FLAMINIA RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALTEZZA RUDERI DI TORRENOVA PERMANGONO RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO PER IL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR CI INFORMA CHE A CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE, VERRÀ ANTICIPATA ALLE ORE 12:00 LA CORSA UNITÀ VELOCE VENTOTENE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022)DEL 6 FEBBRAIOORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE EST CHIUSO IL NODO DEL TRATTO URBANO A CAUSA DI INCIDENTE ALTEZZA DELLA NUOVA GALLERIA IN DIREZIONE DELLO STADIO LUNGHI INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DA TOR CERVARA VERSO IL CENTRO ALTRE CODE SEGNALATE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA CASSIA DALLA LOCALITA’ LA STORTA FINO A TOMBA DI NERONE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA FLAMINIA RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALTEZZA RUDERI DI TORRENOVA PERMANGONO RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO PER IL TRASPORTO MARITTIMOMAR CI INFORMA CHE A CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE, VERRÀ ANTICIPATA ALLE ORE 12:00 LA CORSA UNITÀ VELOCE VENTOTENE ...

