Vasco Rossi compie 70 anni | quando a 20 anni scrisse una messa rock e gli altri segreti

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Comefesteggerà i suoi primi 70, lunedì 7 febbraio 2022, non lo sa neanche lui. E lui lo conosce bene… Lui è Massimo Poggini, critico musicale, scrittore. Di più: amico e biografo di. Testimone della sua vita spericolata, daè cominciata…è nato a Zocca (Modena) il 7 febbraio 1952: oggi70. Dal 1977, ha pubblicato 34 album (18 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte), due EP e un’opera audiovisiva. Ha scritto 191 canzoni e venduto quasi 40 milioni di dischi. Foto Getty In libreria ha fatto furore (uscito a dicembre, è già alla seconda ristampa) il suo ultimo libro 70 volte. Storia di una ...

Quando nell'aprile del 1981 venne pubblicato "Siamo solo noi", Vasco Rossi, che oggi compie 70 anni, aveva alle spalle altri tre album: "...ma cosa vuoi che sia una canzone...", "Non siamo mica gli americani!" e "Colpa d'Alfredo", pubblicati a cadenza annuale. Oggi Vasco Rossi compie 70 anni, un compleanno importante per la principale rockstar italiana che cade in un periodo affollato di ricorrenze e coincidenze. Per esempio il 29 gennaio ha celebrato i 40 anni. Oggi lunedì 7 febbraio compie 70 anni il cantante italiano Vasco Rossi, nato a Zocca nel 1952.