Sci alpino, Johan Clarey: "Non ho ancora realizzato, è incredibile! Un'altra Olimpiade? Forse un'altra stagione…" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Storica medaglia d'argento per il francese Johan Clarey nella discesa libera maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022; solo Beat Feuz ha fatto meglio di lui conquistando l'oro, mentre Matthias Meyer si è aggiudicato il bronzo con il terzo tempo. Il transalpino entra di fatto nella storia: a 41 anni e 30 giorni diventa lo sciatore più anziano di sempre a vincere una medaglia olimpica nello sci alpino; battuto il record dello statunitense Bode Miller, che a Sochi 2014 aveva conquistato il bronzo nel Super G a 36 anni e 127 giorni. Al termine della prova, Johan Clarey stenta a credere al risultato appena ottenuto: "Non riesco ancora a realizzare, devo calmarmi un attimo e pensare a quello che ho fatto, è incredibile. Ho vinto questa medaglia con una manche ...

