Sampdoria, attesa per Giovinco: il punto su visite e contratto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Calciomercato Sampdoria: Giovinco atteso a Genova in tarda serata. Domani le visite mediche e mercoledì probabile primo allenamento La Sampdoria dopo l’infortunio di Gabbiadini devono correre ai ripari, in attesa di capire anche l’entità dell’infortunio. Giovinco è atteso in serata in città a Genova per poi effettuare domani le visite mediche. visite mediche che saranno minuziose e approfondite visto l’inattività del giocatore da agosto dopo la rescissione con l’Al Hilal. In caso di passaggio delle stesse l’ex Juve firmerà un contratto fino a giugno con opzione annuale. Poi mercoledì il primo allenamento. Tutto riportato da Sampdoria News 24. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Calciomercatoatteso a Genova in tarda serata. Domani lemediche e mercoledì probabile primo allenamento Ladopo l’infortunio di Gabbiadini devono correre ai ripari, indi capire anche l’entità dell’infortunio.è atteso in serata in città a Genova per poi effettuare domani lemediche.mediche che saranno minuziose e approfondite visto l’inattività del giocatore da agosto dopo la rescissione con l’Al Hilal. In caso di passaggio delle stesse l’ex Juve firmerà unfino a giugno con opzione annuale. Poi mercoledì il primo allenamento. Tutto riportato daNews 24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali: riecco Berardi: Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria-Sassuolo: SA… - SerenaTimossi : Riemergo dopo diversi giorni di stacco dai social, mi scuso se nel frattempo ho perso qualche messaggio! In attesa… - sportli26181512 : FOCUS ON. Sampdoria, nuovi volti tra trequarti e attacco: spazio a Supriaha e Sabiri, forze fresche per la seconda… - sportli26181512 : Milan, staccati già 20mila biglietti per la Lazio. 6mila per la Sampdoria: Dopo le due gare interne a capienza rido… -