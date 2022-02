Piazza Affari, due velocità per banche e utilities (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fatta eccezione per il listino di Piazza Affari, la settimana delle borse europee è iniziata con il segno più. A spingere al ribasso la borsa meneghina è stata l’ipotesi, implicitamente emersa dall’ultimo meeting della Banca Centrale Europea, di un rialzo di tassi in Europa già a partire dal 2022. Non a caso sul Ftse Mib, che ha terminato in rosso dell’1,03% a 26.328,93 punti, si è creata una spaccatura tra quei titoli che, fortemente indebitati, pagheranno pegno ad una stretta monetaria (-4,28% per Hera, -3,17% di Snam e -3,13% per Enel) e quelli che invece, come i bancari, sono destinati a capitalizzare la risalita del costo del denaro (+1,8% di Intesa Sanpaolo, +0,97% di Banco BPM e +0,35% per Mediobanca). Nel comparto, incremento di mezzo punto percentuale per il Monte dei Paschi di Siena (+0,54%) in attesa dei numeri preliminari ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fatta eccezione per il listino di, la settimana delle borse europee è iniziata con il segno più. A spingere al ribasso la borsa meneghina è stata l’ipotesi, implicitamente emersa dall’ultimo meeting della Banca Centrale Europea, di un rialzo di tassi in Europa già a partire dal 2022. Non a caso sul Ftse Mib, che ha terminato in rosso dell’1,03% a 26.328,93 punti, si è creata una spaccatura tra quei titoli che, fortemente indebitati, pagheranno pegno ad una stretta monetaria (-4,28% per Hera, -3,17% di Snam e -3,13% per Enel) e quelli che invece, come i bancari, sono destinati a capitalizzare la risalita del costo del denaro (+1,8% di Intesa Sanpaolo, +0,97% di Banco BPM e +0,35% per Mediobanca). Nel comparto, incremento di mezzo punto percentuale per il Monte dei Paschi di Siena (+0,54%) in attesa dei numeri preliminari ...

Advertising

lorenzo10469500 : Le Borse di oggi, 7 febbraio. Balzo dello spread, Piazza Affari la peggiore d'Europa (-1%) - La Repubblica… - MilanoFinanza : Piazza Affari maglia nera (-1,03%) in Europa con spread a 159 punti - infoiteconomia : Piazza Affari resta al palo in un contesto europeo tonico - AntonioRosato88 : RT @TamburiTIP: Chiorino si prepara allo sbarco a Piazza Affari. Punta allo STAR @TamburiTIP via @BorsaItalianaIT - TamburiTIP : Chiorino si prepara allo sbarco a Piazza Affari. Punta allo STAR @TamburiTIP via @BorsaItalianaIT… -