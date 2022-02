“Non posso vivere senza di te”. Lutto per Ivana Mrazova, l’annuncio triste. Dolore per Luca Onestini (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una notizia tremenda ha colpito la modella Ivana Mrazova, che ha dovuto fare i conti con un Lutto che l’ha devastata. Poco prima dell’annuncio straziante, aveva dato un po’ di speranza ai fan, infatti era stata eseguita un’operazione chirurgica che si sperava avesse dato l’esito sperato: “Ha appena finito l’operazione e adesso si sta piano piano svegliando dall’anestesia. Sono riusciti ad operarlo e togliergli il tumore che aveva e adesso si deve stabilizzare. Siete in tantissimi e vi ringrazio. Continuate a mandargli le preghiere”. E ancora Ivana Mrazova aveva aggiunto: “Continuate a mandargli tutta l’energia, perché adesso ha bisogno di noi”. Ma poi purtroppo, ore dopo quel messaggio ricco di speranza, ecco che è arrivato l’aggiornamento peggiore sui social network. Infatti, è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una notizia tremenda ha colpito la modella, che ha dovuto fare i conti con unche l’ha devastata. Poco prima delstraziante, aveva dato un po’ di speranza ai fan, infatti era stata eseguita un’operazione chirurgica che si sperava avesse dato l’esito sperato: “Ha appena finito l’operazione e adesso si sta piano piano svegliando dall’anestesia. Sono riusciti ad operarlo e togliergli il tumore che aveva e adesso si deve stabilizzare. Siete in tantissimi e vi ringrazio. Continuate a mandargli le preghiere”. E ancoraaveva aggiunto: “Continuate a mandargli tutta l’energia, perché adesso ha bisogno di noi”. Ma poi purtroppo, ore dopo quel messaggio ricco di speranza, ecco che è arrivato l’aggiornamento peggiore sui social network. Infatti, è ...

