Niente mascherine all’aperto dall’11 febbraio | la situazione negli stadi

"È in arrivo un provvedimento del ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di colore per le regioni, a partire dall'11 di febbraio. Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani". A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, nelle parole riportate dal Corriere della Sera. Un segnale di speranza e un primo passo verso il ritorno alla normalità, quindi, ma che ricadute avrà sull'accesso agli stadi tale provvedimento? L'apertura sembra totale, ma occorre andare piano con gli entusiasmi, in quanto è da considerare anche il diverso modo di interazione che avviene sugli spalti, con un ingente numero di persone comunque ristrette in uno spazio limitato. Inoltre, non è ancora dato a sapersi quale sarà l'evoluzione in ...

