MotoGP, Fabio Quartararo: "Serve più grip ed una maggiore potenza. Possiamo migliorare su questi aspetti"

Fabio Quartararo non ha vissuto un buon week-end in quel di Sepang, sede del primo test ufficiale della MotoGP 2022. Il campione del mondo in carica non è contento del progresso del marchio giapponese che non ha portato gli attesi sviluppi sul motore. Massimo Meregalli, team director del brand asiatico, ha commentato ai microfoni del Motomondiale: "Condividiamo il suo punto di vista di Fabio. Ci aspettavamo tutti un miglioramento più grande. Loro hanno fatto un piccolo passo, ci aspettavamo di più. Di sicuro durante la stagione non Possiamo lavorare sul motore perché sarà sigillato". Il manager ha continuato dicendo: "Ci sono altre aree in cui Possiamo continuare a svilupparci. In Malesia abbiamo ottenuto alcuni risultati nel cambiare gli elementi aerodinamici e questo sarà sicuramente ..."

