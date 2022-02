Messaggi inappropriati ad alcune colleghe, si dimette Overmars: ex stella e dirigente dell’Ajax (Di lunedì 7 febbraio 2022) Brutta disavventura per Marc Overmars. L’ex stella del calcio olandese, dal 2012 direttore sportivo dell’Ajax, si è dimesso a causa di una “serie di Messaggi inappropriati” inviati ad alcune colleghe, emersi a seguito di un’indagine interna condotta dal club olandese. Overmars, letto il rapporto, ha deciso di allontanarsi dal club e, in una nota, si è scusato per il suo comportamento. Overmars, prima di diventare direttore sportivo, è stato un giocatore dell’Ajax. Uno dei più forti. Tanto da arrivare a vincere anche la Champions League nel 2015. Lascia il club nel modo peggiore: “Mi vergogno. La scorsa settimana sono stato messo davanti a un rapporto sul mio comportamento e su come questo abbia influito sugli altri”, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Brutta disavventura per Marc. L’exdel calcio olandese, dal 2012 direttore sportivo, si è dimesso a causa di una “serie di” inviati ad, emersi a seguito di un’indagine interna condotta dal club olandese., letto il rapporto, ha deciso di allontanarsi dal club e, in una nota, si è scusato per il suo comportamento., prima di diventare direttore sportivo, è stato un giocatore. Uno dei più forti. Tanto da arrivare a vincere anche la Champions League nel 2015. Lascia il club nel modo peggiore: “Mi vergogno. La scorsa settimana sono stato messo davanti a un rapporto sul mio comportamento e su come questo abbia influito sugli altri”, ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Mandava messaggi inappropriati ad alcune colleghe, Overmars lascia l'Ajax: 'Mi vergogno' ? - marcoconterio : ?? ??? Terremoto in casa #Ajax. Via subito il ds Marc Overmars. Dietro l’addio una serie di messaggi inappropriati in… - italiaserait : Messaggi inappropriati ad alcune colleghe, si dimette Overmars: ex stella e dirigente dell’Ajax - infoitsport : Overmars cacciato dall'Ajax, scoperti messaggi inappropriati alle colleghe: “Mi vergogno” - infoitsport : Il direttore tecnico dell'Ajax Marc Overmars si dimette. “Inviava messaggi inappropriati alle… -