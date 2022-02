Love Is In The Air, anticipazioni (7-11 febbraio 2022): Serkan non accetta che Kemal sia il suo vero padre (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kemal e Serkan - Love Is In The Air Niente da fare per Kemal. Nelle puntate di Love Is In The Air in onda da questo pomeriggio, l’uomo continuerà infatti a scontrarsi con Serkan, che farà davvero fatica ad accettare che lui sia il suo vero padre, nonostante tutti gli sforzi della fidanzata Eda a riguardo. Ecco le anticipazioni della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Love is in the air anticipazioni da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022 Eda, dopo aver scoperto che Kemal è il vero padre di Serkan, convince Aydan a parlargliene di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 febbraio 2022)Is In The Air Niente da fare per. Nelle puntate diIs In The Air in onda da questo pomeriggio, l’uomo continuerà infatti a scontrarsi con, che farà davfatica adre che lui sia il suo, nonostante tutti gli sforzi della fidanzata Eda a riguardo. Ecco ledella soap turca, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5.is in the airda lunedì 7 a venerdì 11Eda, dopo aver scoperto cheè ildi, convince Aydan a parlargliene di ...

