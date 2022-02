LIVE – Short track | seconda giornata 7 febbraio Pechino 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

Advertising

zazoomblog : LIVE Short track Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Arianna Fontana sogna il bis nei 500 occhio a Pietro Sighel nei 1000 -… - innerchildyk : thinking l'8 notte ci sarebbero gli sp però mi sa recupero quello di yuzuru la mattina e faccio nottata il 10 per l… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico short program femminile team event: Pechino 2022 (DIRETTA) - #Pattinaggio #artistico… - infoitsport : LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 5 febbraio in DIRETTA: argenti per Lollobrigida e short track! Italia in semifinale ne… - infoitsport : LIVE Short track, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: ARGENTO STORICO! Italia stellare nella staffetta mista -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Short

OA Sport

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTAdella seconda giornata di gare dellotrack alle Olimpiadi di Pechino 2022 . Il programma odierno prevede i 500 metri femminili e i 1000 metri maschili . Nella prova riservata alle donne le ...... e quello nella staffetta mista ditrack, ecco il bronzo nello slittino di Dominik ... MedagliereIl medagliere completo 1) Norvegia 3 2) Svezia 2 3) ROC 5 4) Germania e Olanda 2 6) ...It looked as though van der Poel would come up short, too. Then the Swede kicked it into another ... from its journalist being manhandled by a games security official during a live report. NOS, which ...La diretta testuale della seconda giornata dello short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Dopo l’argento della staffetta mista, l’Italia torna sul ghiaccio della pista corta di a caccia ...