Le due macchie sul derby | i pugni dello steward e il presunto sputo di Lautaro a Theo Hernandez – I video

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Per tradizione ogniporta con sé un’infinità di polemiche e l’ultimo Inter-Milan vinto dai rossoneri non ha fatto eccezione. Stavolta però le discussioni su Var e decisioni arbitrali discutibili hanno lasciato il posto a due pessimi episodi che col calcio giocato hanno ben poco a che fare. Sotto accusa, questa volta, è finito l’attaccante neroazzurroMartinez: secondo alcuni – e sembrerebbero confermarlo le immagini che circolano in rete -, l’argentino avrebbe sputato sul francese mentre quest’ultimo stava scendendo negli spogliatoi. Ricostruiamo la vicenda. L’arbitro Guida fischia la fine del match, vinto per 1-2 dal Milan., che aveva da poco lasciato il campo in seguito all’espulsione, torna sul prato di San Siro e dà vita a un testa a testa con. I due vengono ...

vengono separati prontamente, ma è sulle motivazioni dello scontro che, adesso, si incentra il dibattito. Il difensore rossonero, punito con il rosso per l'intervento in scivolata ai danni di ...Al termine di Inter-Milan scintille fra Lautaro e Theo Hernandez: tra i due parole grosse e, secondo molti tifosi sui social, anche uno sputo dell'interista al francese.