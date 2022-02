Lanciano un masso da 15 kg dal cavalcavia e provocano un incidente | tragedia sfiorata in autostrada

Advertising

fanpage : Due ragazzi di 16 anni sono stati sorpresi a lanciare un masso di 15 chili da un cavalcavia che ha provocato un inc… - SHIN_Fafnhir : RT @fanpage: Due ragazzi di 16 anni sono stati sorpresi a lanciare un masso di 15 chili da un cavalcavia che ha provocato un incidente tra… - ChiaraCiv : RT @fanpage: Due ragazzi di 16 anni sono stati sorpresi a lanciare un masso di 15 chili da un cavalcavia che ha provocato un incidente tra… - CarriaggioM : RT @GiovanniBussett: Milano: Due 16enni lanciano un masso da 15 kg da un cavalcavia. ?@TgrRai? ?@MediasetTgcom24? ?@SkyTG24? ?@RaiNews? ?@R… - Valter14032653 : RT @leggoit: Lanciano un masso di 15 chili dal calvalcavia: denunciati due 16enni -

Ultime Notizie dalla rete : Lanciano masso

Due dei giovani, a tarda sera e rimasti soli, sono saliti sul Cavalcavia 38 e hanno lanciato undi granito di 15 chili sulla carreggiata provocando un incidente fra tre vetture, senza feriti. I ...Alle 23 e 30 di venerdì unpiove sull'autostrada A8, all'altezza del km 42+300, sotto il cavalcavia di Buguggiate, in direzione nord. I detriti fanno scoppiare le gomme di tre auto in corsa, ...Un masso di granito, 15 chili di peso, lanciato di notte oltre la rete di protezione di un cavalcavia, sulle corsie dell’Autolaghi, in una sorta di gioco alla roulette russa, per vedere che succede. E ...Una tragedia sfiorata pensando alle conseguenze che avrebbe potuto avere il gesto di due sedicenni che hanno lanciato un masso di circa 15 chili sull’autostrada A8, all’altezza di Buguggiate, in ...