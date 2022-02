L'affabulazione squinternata di Mourinho è il miglior spot per gli arbitri. Ma su Var e rigori non ci siamo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Uno spot migliore per gli arbitri era difficile da immaginare. Ci ha pensato Mourinho, con un’affabulazione squinternata e contraddittoria... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Unoe per gliera difficile da immaginare. Ci ha pensato, con un’e contraddittoria...

Advertising

sportli26181512 : L'affabulazione squinternata di Mourinho è il miglior spot per gli arbitri. Ma su Var e rigori non ci siamo: Uno sp… - cmdotcom : L'affabulazione squinternata di #Mourinho è il miglior spot per gli arbitri. Ma su #Var e rigori non ci siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : affabulazione squinternata L'affabulazione squinternata di Mourinho è il miglior spot per gli arbitri. Ma su Var e rigori non ci siamo Calciomercato.com L'affabulazione squinternata di Mourinho è il miglior spot per gli arbitri. Ma su Var e rigori non ci siamo Uno spot migliore per gli arbitri era difficile da immaginare. Ci ha pensato Mourinho, con un’affabulazione squinternata e contraddittoria che dice tutto e il contrario di tutto. Dalla solita ...

Uno spot migliore per gli arbitri era difficile da immaginare. Ci ha pensato Mourinho, con un’affabulazione squinternata e contraddittoria che dice tutto e il contrario di tutto. Dalla solita ...