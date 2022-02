Juve, tridente da sogno: se la Serie A iniziasse oggi sarebbe da Scudetto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Max Allegri sfodera il tridente pesante e la Juve si dimostra subito a suo agio ma per lo Scudetto è (forse) troppo tardi Una scarica di adrenalina ed entusiasmo questa Juve nella nebbiosa serata dell’Allianz Stadium. Chiara e limpida è stata invece la prestazione bianconera, al pari dell’importanza del recente calciomercato di gennaio, mai come in questo caso di “riparazione”. Vlahovic e Zakaria subito decisivi con le reti che hanno affondato l’Hellas Verona di Tudor, ma ancor di più con la ventata di aria fresca di cui il mondo Juventino aveva bisogno. Intendiamoci, nulla di trascendentale nella prestazione in senso assoluto, ma la sensazione che i tasselli giusti siano stati finalmente inseriti, seppur con qualche mese di colpevole ritardo. Il centravanti serbo ha colpito ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Max Allegri sfodera ilpesante e lasi dimostra subito a suo agio ma per loè (forse) troppo tardi Una scarica di adrenalina ed entusiasmo questanella nebbiosa serata dell’Allianz Stadium. Chiara e limpida è stata invece la prestazione bianconera, al pari dell’importanza del recente calciomercato di gennaio, mai come in questo caso di “riparazione”. Vlahovic e Zakaria subito decisivi con le reti che hanno affondato l’Hellas Verona di Tudor, ma ancor di più con la ventata di aria fresca di cui il mondontino aveva bi. Intendiamoci, nulla di trascendentale nella prestazione in senso assoluto, ma la sensazione che i tasselli giusti siano stati finalmente inseriti, seppur con qualche mese di colpevole ritardo. Il centravanti serbo ha colpito ...

