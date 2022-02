Il Real Madrid in pressing per una stella della Bundesliga (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Real Madrid è storicamente un club che vuole inserire nel proprio rooster i migliori giocatori in circolazione ed in questi giorni... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilè storicamente un club che vuole inserire nel proprio rooster i migliori giocatori in circolazione ed in questi giorni...

Advertising

DiMarzio : L'@AthleticClub elimina il @realmadrid dalla #CopaDelRey grazie all'ex @TorinoFC_1906 #Berenguer - andreabonny1998 : @FrancescoOrdine Rincoglionito non siamo mica come voi che quando perdono danno solo colpa all'arbitro credendo di… - Fabio19716 : @pistoligno_gol Non esaltiamoci troppo Ancora non abbiamo vinto nulla La juve è quinta e il Verona non è il real Madrid - calciomercatoit : ????#Juventus, #Ceferin: “Nei prossimi anni non potrà esserci alcuna #Superlega. Nessuno la vuole, tranne chi pensa c… - cejudismo4 : Asier Illarramendi Real Madrid 2014 -