Genova | marinaio trovato morto con gola tagliata su nave

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unè stato, con lataglia, su unaportacontainer nel porto diPrà. Al momento è in corso un sopralluogo della polizia che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina ma laè ormeggiata da ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

, corpo disenza vita nella sala macchine di una nave Polizia e Capitaneria di porto stanno indagando per ricostruire se si tratti di un omicidio o di un gesto volontario. Il corpo ...commenta Undi nazionalità straniera è stato trovato morto con la gola tagliata a bordo di una portacontainer ormeggiata al porto Vte diPrà. Si tratta della portacontainer Adelaide della ...L'uomo di nazionalità serba è stato ritrovato nella sala macchine. Sono in corso le indagini, non si esclude il gesto volontario ...GENOVA-Un marinaio è stato trovato morto con la gola tagliata a bordo di una nave al porto di Genova Pra'. Il cadavere dell'uomo, un 50enne originario della Serbia, è stato trovato questa mattina a ...