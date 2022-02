Flc - Cgil Sicilia | inspiegabile l' allentamento delle misure anticovid

Advertising

flc_crea : RT @cgilnazionale: Ci auguriamo che l’emendamento al decreto #Milleproroghe venga approvato così da poter garantire la stabilizzazione dei… - OnlineAletheia : Mobilità scuola 2022-2025: la FLC CGIL dice no ad un contratto modificato in peius - flc_crea : RT @cgilnazionale: Alternanza, che fare ora? Dopo la morte di Lorenzo Parelli discutono del rapporto problematico tra #scuola e #lavoro @gi… - hashtagsicilia : #Scuola: Flc Cgil Sicilia, inspiegabile allentamento misure anticovid - palermomaniait : Scuola, Flc Cgil Sicilia: ''Inspiegabile allentamento misure anticovid'' - -

Ultime Notizie dalla rete : Flc Cgil

Orizzonte Scuola

Katia Perna, della segreteria dellaSicilia, e Francesco Pignataro, coordinatore regionale dei dirigenti scolastici dellaSicilia, commentando le ultime misure varate dal governo, hanno dichiarato che l'allentamento ...Lo fa notare anche la, che critica la divisione tra alunni vaccinati, che possono restare in classe e fare didattica in presenza, e non vaccinati che invece devono accontentarsi della ...Esame di Stato: 100 mila studenti in piazza oggi (4 febbraio) in tutta Italia per protestare contro il ritorno a una Maturità "tradizionale" in piena pandemia. Per la Rete degli studenti medi a ...Roma, 4 febbraio - La FLC CGIL è al fianco degli studenti di tutta Italia che si sono dati appuntamento questa mattina nelle piazze delle principali città per far sentire ancora una volta la loro voce ...