Diego Costa svela il suo futuro: "Sto trattando con Fenerbahce" (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Ho un mio agente che sta trattando in Turchia per un mio eventuale accordo col Fenerbahce. Sulle offerte dalla Russia deciderò solo dopo aver concluso l'affare con la società turca". Queste le parole di Diego Costa pronunciate nell'intervista rilasciata alla testata Ajansspor in merito al proprio futuro. L'attaccante spagnolo era stato anche tra gli obiettivi della Salernitana, che poi ha puntato su Mousset, e secondo Il Secolo XIX anche la Sampdoria ci aveva pensato dopo l'infortunio di Gabbiadini, salvo poi virare su Giovinco. SportFace.

