Covid: Pd, "Marche arancioni? C'è chi strizza occhio no - vax" (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Le Marche tornano in zona arancione! Se è vero, come sostenuto dal presidente Acquaroli, che ciò non è dovuto al numero dei contagi bensì a quello dei ricoveri, non è difficile comprendere come tale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Letornano in zona arancione! Se è vero, come sostenuto dal presidente Acquaroli, che ciò non è dovuto al numero dei contagi bensì a quello dei ricoveri, non è difficile comprendere come tale ...

Advertising

CronacheMc : I DATI dell'Osservatorio epidemiologico - Nelle ultime 24 ore testati 2.722 tamponi nel percorso nuove diagnosi. L'… - lanuovariviera : Covid, nel Piceno i nuovi casi rilevati sono 127. In tutte le Marche 1022 - NostreNotizie : Covid, ricercatori italiani scoprono l'origine delle polmoniti bilaterali ??Lo studio, condotto dalle Università di… - statodelsud : Covid, da oggi le Marche entrano in zona arancione. Solo tre regioni in bianco - Pino__Merola : Covid, da oggi le Marche entrano in zona arancione. Solo tre regioni in bianco -