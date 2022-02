Covid e polmonite bilaterale: uno studio italiano evidenzia la possibile causa dei gravi problemi respiratori (Di lunedì 7 febbraio 2022) Covid e polmonite bilaterale: un recente studio, condotto dalle Università di Milano e Politecnica delle Marche, avrebbe evidenziato nelle particelle di grasso che avvolgono gli alveoli la causa di gravi problemi respiratori nei pazienti affetti dalla malattia da Coronavirus. Covid e polmonite bilaterale: la possibile causa dei gravi problemi respiratori secondo uno studio La ricerca italiana alla scoperta dell’origine delle polmoniti bilaterali da Covid-19. Un recente studio pubblicato sulla rivista medica International Journey of Obesity ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022): un recente, condotto dalle Università di Milano e Politecnica delle Marche, avrebbeto nelle particelle di grasso che avvolgono gli alveoli ladinei pazienti affetti dalla malattia da Coronavirus.: ladeisecondo unoLa ricerca italiana alla scoperta dell’origine delle polmoniti bilaterali da-19. Un recentepubblicato sulla rivista medica International Journey of Obesity ...

