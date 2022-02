Covid 7 febbraio, 326 morti e 41.247 contagi. “Da venerdì via le mascherine all’aperto in tutta Italia”. (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono 41.247 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 326 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 393.663 tamponi, il tasso positività è sceso al 10,4%. La curva epidemica è ancora in discesa nel nostro Paese. Si tratta del numero più basso del 2022. La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 5.313 contagi Arrivano intanto i primi allentamenti alle restrizioni. “Sono certo che dall’11 di febbraio cadrà l’obbligo di mascherina all’aperto non solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”. Lo ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono 41.247 ida coronavirus inoggi, 72022, secondo numeri e dati– regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 326. I nuovi casi sono stati individuati su 393.663 tamponi, il tasso positività è sceso al 10,4%. La curva epidemica è ancora in discesa nel nostro Paese. Si tratta del numero più basso del 2022. La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 5.313Arrivano intanto i primi allentamenti alle restrizioni. “Sono certo che dall’11 dicadrà l’obbligo di mascherinanon solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”. Lo ha ...

