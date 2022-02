Aggressioni sessuali in piazza Duomo a Milano, altri due minorenni arrestati: molestarono due turiste tedesche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per il caso delle Aggressioni sessuali avvenute nella notta di Capodanno a Milano, la Polizia ha arrestato due minori perché considerati dagli inquirenti tra gli autori degli abusi e delle rapine avvenute in piazza Duomo e dintorni. Poco meno di un mese fa erano stati indagati 12 ragazzini: tra loro due erano stati fermati perché stavano scappando. L’indagine, condotta dalla Sezione Omicidi della Squadra mobile e dal Commissariato Centro riguarda un 16enne e 17enne, egiziani. Uno ha il permesso di soggiorno, l’altro risulta non accompagnato. Gli agenti, nell’inchiesta coordinata dal procuratore per i minori di Milano Ciro Cascone, sono giunti alla loro identificazione con le immagini dei sistemi di sorveglianza, con la testimonianza di numerosi testimoni e delle parti offese, oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per il caso delleavvenute nella notta di Capodanno a, la Polizia ha arrestato due minori perché considerati dagli inquirenti tra gli autori degli abusi e delle rapine avvenute ine dintorni. Poco meno di un mese fa erano stati indagati 12 ragazzini: tra loro due erano stati fermati perché stavano scappando. L’indagine, condotta dalla Sezione Omicidi della Squadra mobile e dal Commissariato Centro riguarda un 16enne e 17enne, egiziani. Uno ha il permesso di soggiorno, l’altro risulta non accompagnato. Gli agenti, nell’inchiesta coordinata dal procuratore per i minori diCiro Cascone, sono giunti alla loro identificazione con le immagini dei sistemi di sorveglianza, con la testimonianza di numerosi testimoni e delle parti offese, oltre ...

