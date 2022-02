“A voce alta! La voce delle donne”: a Pomezia nasce un un progetto tutto al femminile (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le donne hanno da raccontare altre storie, parallele, non secondarie, alla storia conosciuta da tutti, quella fatta da soli uomini. È questo l’ambizioso (e aggiungerei straordinario) obiettivo di “A voce alta! La voce delle donne”, un progetto tutto al femminile, voluto dalla libreria Odradek e Sportello donne Pomezia. Con una serie di interessanti e coinvolgenti incontri con autrici di spicco della letteratura contemporanea italiana, sembra quasi di essere immersi in un salotto letterario ottocentesco, in cui vengono raccontate le “altre storie”, tutte al femminile, che, per troppo tempo, sono state ignorate, e finalmente vengono riscoperte in tutta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lehanno da raccontare altre storie, parallele, non secondarie, alla storia conosciuta da tutti, quella fatta da soli uomini. È questo l’ambizioso (e aggiungerei straordinario) obiettivo di “ALa”, unal, voluto dalla libreria Odradek e Sportello. Con una serie di interessanti e coinvolgenti incontri con autrici di spicco della letteratura contemporanea italiana, sembra quasi di essere immersi in un salotto letterario ottocentesco, in cui vengono raccontate le “altre storie”, tutte al, che, per troppo tempo, sono state ignorate, e finalmente vengono riscoperte in tutta ...

