(Di domenica 6 febbraio 2022) Si è datoal centro di Oderzo (), davanti al suolo avevano trovato senza. La tragedia si è consumata ieri sera intorno alle 20, nella centralissima via Roma. L’uomo, che versa in gravi condizioni nell’ospedale cittadino, è unpakistano, da tempo residente nel Trevigiano, era stato sorpreso nel suodi kebab senza la certificazione verde, ormai obbligatoria per lavorare. Poco prima del folle gesto, secondo quanto riporta Oggi, avrebbe confidato a due clienti che gli sarebbe rimasto poco da vivere: si è quindi dato. Poi, una volta accesa la fiamma, ha corso per diverse decine di metri con le fiamme che gli avvolgeva il ...

- sciarrone66 : RT @_PistisSophia: Sileri ai no vax: 'Siete pericolosi. Vi renderemo la vita difficile' Un cittadino pakistano di 38 anni si è dato fuoco a… - Olindo35055898 : RT @fratotolo2: Un cittadino pakistano di 38 anni si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco a Oderzo (Treviso) dopo che i car… - todorov_denis : RT @SecolodItalia1: Treviso, i carabinieri gli chiudono il negozio perché sprovvisto di green pass: 38enne si dà fuoco - SecolodItalia1 : Treviso, i carabinieri gli chiudono il negozio perché sprovvisto di green pass: 38enne si dà fuoco…

