Sanremo 2022, Mara Venier decide di parlare “Ma perchè …” (Di domenica 6 febbraio 2022) SI è concluso il Festival di Sanremo 2022 e sembra che sia stato davvero un grande successo. I vincitori sono stati Mahmood e Blanco con il loro brano intitolato Brividi che sembra abbia colpito nel segno sin dalla prima volta che i due si sono esibiti sul palco. Ad ogni modo, c’è una cosa che ha colpito tutti ed è stato il fatto che Mara Venier, è stata nominata praticamente ogni sera ed ancora di più nella serata di ieri. Tutti i cantanti ed anche i suoi colleghi la amano, così come il pubblico italiano e su questo non c’è alcun dubbio. Sanremo 2022, Mara Venier salutata e tirata in ballo da tutti i cantanti in gara Proprio nel corso della puntata finale, andata in onda ieri sera sabato 5 febbraio 2022 sembra proprio che ... Leggi su baritalianews (Di domenica 6 febbraio 2022) SI è concluso il Festival die sembra che sia stato davvero un grande successo. I vincitori sono stati Mahmood e Blanco con il loro brano intitolato Brividi che sembra abbia colpito nel segno sin dalla prima volta che i due si sono esibiti sul palco. Ad ogni modo, c’è una cosa che ha colpito tutti ed è stato il fatto che, è stata nominata praticamente ogni sera ed ancora di più nella serata di ieri. Tutti i cantanti ed anche i suoi colleghi la amano, così come il pubblico italiano e su questo non c’è alcun dubbio.salutata e tirata in ballo da tutti i cantanti in gara Proprio nel corso della puntata finale, andata in onda ieri sera sabato 5 febbraiosembra proprio che ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - AriannaCasabur1 : RT @TicketOneIT: ??Dopo averci fatto emozionare come ospite alla serata finale del Festival di Sanremo @mengonimarco sarà protagonista di du… - statodelsud : Sanremo 2022, gli artisti in gara i veri super ospiti. Amadeus vicino alla riconferma -