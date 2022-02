«Quando Morandi era in crisi non c’era nessuno che volesse scrivere per lui, nemmeno Lucio Dalla» (Di domenica 6 febbraio 2022) Su Il Fatto Quotidiano una lunga e bella intervista a Mimma Gasparri. Per quarant’anni è stata un’importante discografica. Sa tutto di tutti: Domenico Modugno, Jannacci, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Gianni Morandi. Commenta le voci migliori del Festival di Sanremo, conclusosi ieri con la vittoria di Mamhood e Blanco, seguiti, sul podio, da Elisa e Gianni Morandi. «Morandi resta la più bella voce italiana, mentre Blanco è il più bravo tra gli emergenti; tra i giovani, anche se non è al Festival, il migliore resta Ultimo e lo apprezzo per due ragioni: primo, è un artista sincero nelle sue composizioni; secondo, per lanciarsi, non si è mai appoggiato a Renato Zero nonostante lo conoscesse per ragioni famigliari». La Gasparri è stata tra le prime a lavorare con Renato Zero. «Una delle prime volte che lo vidi fu all’inizio del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) Su Il Fatto Quotidiano una lunga e bella intervista a Mimma Gasparri. Per quarant’anni è stata un’importante discografica. Sa tutto di tutti: Domenico Modugno, Jannacci, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Gianni. Commenta le voci migliori del Festival di Sanremo, conclusosi ieri con la vittoria di Mamhood e Blanco, seguiti, sul podio, da Elisa e Gianni. «resta la più bella voce italiana, mentre Blanco è il più bravo tra gli emergenti; tra i giovani, anche se non è al Festival, il migliore resta Ultimo e lo apprezzo per due ragioni: primo, è un artista sincero nelle sue composizioni; secondo, per lanciarsi, non si è mai appoggiato a Renato Zero nonostante lo conoscesse per ragioni famigliari». La Gasparri è stata tra le prime a lavorare con Renato Zero. «Una delle prime volte che lo vidi fu all’inizio del ...

Advertising

PdFSardegna : RT @marioadinolfi: Dopo aver rubato la vittoria a Ultimo, sulla spinta dell’ideologia immigrazionista allora da contrapporre a Salvini, sta… - napolista : «Quando #Morandi era in crisi non c’era nessuno che volesse scrivere per lui, nemmeno Lucio Dalla» La discografica… - Pierpaolo_Ast : RT @marioadinolfi: Dopo aver rubato la vittoria a Ultimo, sulla spinta dell’ideologia immigrazionista allora da contrapporre a Salvini, sta… - Thelma02559007 : RT @marioadinolfi: Dopo aver rubato la vittoria a Ultimo, sulla spinta dell’ideologia immigrazionista allora da contrapporre a Salvini, sta… - phanormus : RT @marioadinolfi: Dopo aver rubato la vittoria a Ultimo, sulla spinta dell’ideologia immigrazionista allora da contrapporre a Salvini, sta… -