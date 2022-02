Le pagelle di Udinese-Torino 2-0 | la decide Molina!

Advertising

Toro_News : ?? | LE PAGELLE DI UDINESE-TORINO ?? #MilinkovicSavic #UdineseTorino #SerieATIM #ToroNews - pointofnews : #udinese, le pagelle di #cm: #molina e #pussetto da tre punti. #bianconeri grintosi #serie A . Leggi su: - vendesizzo : RT @ToroGoal: ??@TorinoFC_1906 irriconoscibile, si salvano in pochi. Le nostre pagelle di #UdineseTorino ???? - ToroGoal : ??@TorinoFC_1906 irriconoscibile, si salvano in pochi. Le nostre pagelle di #UdineseTorino ???? - fantapiu3 : #Molina e #Pussetto nel finale mettono ko il #Torino e fanno volare l' #Udinese #fantacalcio #campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Udinese

La suanon è ancora brillantissima ma questa sera non molla mai e alla fine trova tre punti meritati per quel che si è visto in campo.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22:Torino Ledei protagonisti del match trae Torino, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Success, Molina, Lukic FLOP: ...UDINESE (3-5-2) Silvestri 6.5; Becao 6, Marì 6, Zeegelaar 6; Soppy 6 (81' Molina 7), Arslan 6.5 (81' Walace 6), Jajalo 6, Makengo 6, Udogie 6; Beto 6, Success 6 (71' Pussetto 7). All. Cioffi TORINO (3 ...Allenatore Cioffi 6,5 - Tre punti importantissimi per i bianconeri. La sua Udinese non è ancora brillantissima ma questa sera non molla mai e alla fine trova tre punti meritati per quel che si è visto ...