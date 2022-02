Draghi, il Colle e gli sfascisti in servizio permanente (Di domenica 6 febbraio 2022) Il governo Draghi ha di fronte a sé una serie di problemi, alcuni di contenuto, altri riguardanti il quadro politico. Sul piano politico non ha solo il problema dell’opposizione frontale di Giorgia Meloni, ma quello irrisolto di Matteo Salvini e lo scontro interno al Movimento Cinque Stelle. Salvini con la sua schizofrenia è innanzitutto un problema per sé stesso, per la Lega, specialmente per i governatori del partito che governano la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia-Giulia. In teoria avrebbe avuto davanti a sé due scelte precise: quella di andare all’opposizione come Meloni e da lì gareggiare con lei su chi le sparava più grosse, fermi rimanendo i suoi rapporti preferenziali a livello internazionale con la Le Pen e con Putin. L’altra via era quella di entrare nel governo, ma ciò avrebbe comportato come conseguenza logica l’avvicinamento al Ppe, magari grazie a ... Leggi su formiche (Di domenica 6 febbraio 2022) Il governoha di fronte a sé una serie di problemi, alcuni di contenuto, altri riguardanti il quadro politico. Sul piano politico non ha solo il problema dell’opposizione frontale di Giorgia Meloni, ma quello irrisolto di Matteo Salvini e lo scontro interno al Movimento Cinque Stelle. Salvini con la sua schizofrenia è innanzitutto un problema per sé stesso, per la Lega, specialmente per i governatori del partito che governano la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia-Giulia. In teoria avrebbe avuto davanti a sé due scelte precise: quella di andare all’opposizione come Meloni e da lì gareggiare con lei su chi le sparava più grosse, fermi rimanendo i suoi rapporti preferenziali a livello internazionale con la Le Pen e con Putin. L’altra via era quella di entrare nel governo, ma ciò avrebbe comportato come conseguenza logica l’avvicinamento al Ppe, magari grazie a ...

Advertising

fattoquotidiano : Elogi al discorso d’insediamento del nuovo settennato del Capo dello Stato. Ma dai precari alla povertà alle disugu… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Resa dei conti sul Colle e su Draghi. Verso la conta. Il ministro lascia i garanti per evitare il “… - ladyonorato : Cos’altro serve per capire che il piano di Draghi è la liquidazione del nostro Paese, da spremere fino all’ultima g… - Simo07827689 : RT @ANNAQuercia: - okwlor : RT @Marilena0407: @carlaruocco1 @luigidimaio Come fate a proteggere qualcuno che ha espulso dal movimento persone non in linea con il gover… -