Discoteche verso la riapertura l'11 febbraio: «Siamo in fibrillazione». Ma alcuni gestori non si fidano: «Delusi dal governo» (Di domenica 6 febbraio 2022) Si avvicina il giorno di riapertura delle Discoteche. Il governo ha deciso di prorogare la chiusura per altri 10 giorni a partire dalla scadenza del provvedimento – fissata per il 31 gennaio scorso-, e la data dell'11 febbraio è vista ora da molti gestori come la luce in fondo al tunnel. Ma, non essendoci ancora alcuna indicazione certa, alcuni di loro temono passi indietro: «Siamo in fibrillazione», ha detto Gianni Indino, presidente del sindacato Silb-Fipe Emilia-Romagna che rappresenta il settore dei locali da ballo. «Moltissimi si stanno preparando e organizzando per aprire l'11 febbraio, ma allo stesso tempo molti non apriranno perché non hanno più fiducia nel governo».

