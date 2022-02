Covid, gestori discoteche: "Il governo mantenga gli impegni" (Di domenica 6 febbraio 2022) 'Moltissimi si stanno organizzando per aprire l'11 febbraio, ma allo stesso tempo molti non apriranno perché non hanno più fiducia nel governo'. Lo ha detto Gianni Indino, presidente del Silb - Fipe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) 'Moltissimi si stanno organizzando per aprire l'11 febbraio, ma allo stesso tempo molti non apriranno perché non hanno più fiducia nel'. Lo ha detto Gianni Indino, presidente del Silb - Fipe ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, gestori discoteche: 'Il governo mantenga gli impegni' #Covid - MediasetTgcom24 : Covid, gestori discoteche: 'Il governo mantenga gli impegni' #Covid - Egon33432997 : Mentre noi ci dimeniamo per le restrizioni COVID i gestori dell’energia ci derubano - stagliacollo : E i gestori di discoteche muti. Scendete in piazza!!! - orso_romano : Entro in tintoria. I gestori senza mascherina, come sempre da 2 anni. 'Ho visto oggi mia figlia che ha AVUTO il co… -