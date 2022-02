Cos’ha detto Papa Francesco stasera a “Che tempo che fa”

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022)questa sera è ospite in esclusiva della puntata di oggi di CheChe Fa. In collegamento in diretta con lo studio da Santa Marta, il Santo Padre ha toccato diversi temi, e ha esordito parlando della sofferenza che le persone affrontano quotidianamente, dalle difficoltà familiari a quelle economiche. “Se lei va e vede tanta gente che sopporta cose brutte, cose quotidiane, tanta gente per esempio, per essere attuali, che nella propria debolezza sopportano difficoltà familiari, economiche, padri di famiglia che vedono che il salario non arriva a fine mese. Poi con la pandemia… credo che non sarei onesto se io dicessi che io sopporto tanto. No, io sono uno che sopporta come tutta la gente sopporta. Poi non sono solo, c’è tanta gente che mi aiuta, la chiesa, i vescovi, gli impiegati accanto a me, uomini e donne bravi che ...