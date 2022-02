Calcio Napoli | giù la maschera! Venezia battuto 2-0

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la vittoria contro ilora c’è un solo punto da recuperare sull’Inter: la squadra di Spalletti non può più nascondersi. Con ungo dell’attaccante mascherato e di Petagna, gli azzurri sbancano. Ora c’è un solo punto da recuperare sull’Inter: la squadra di Spalletti non può più nascondersi. Nella città famosa per il Carnevale,

Advertising

DoentesPFutebol : Internazionale 1x2 Milan Inter ------ 53 pontos Milan ----- 52 Napoli ---- 49 Calcio pegando fogo ?? - SkySport : VENEZIA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Osimhen (59') ? #Petagna (90+10') ? ? - ADeLaurentiis : Ho sempre auspicato che Mattarella e Draghi proseguissero insieme il risanamento del nostro Paese. A loro vanno i m… - AndreaIncorona8 : #Osimhen e #petagna sbancano?????? #Venezia: anche il #Napoli aggancia il treno #Scudetto???????????????#VeneziaNapoli????… - sportli26181512 : Napoli, Osimhen: 'Obiettivo scudetto. La maschera funziona bene': Le parole dell'attaccante nigeriano dopo la vitto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Quattro giri di lancette piu' tardi e iltrova il gol. Splendido cross dalla destra di ... ma al 66' Berardi trova l'opposizione sempre di Falcone su undi punizione quasi perfetto. Nel ...Al 31', invece, grande azione personale in contropiede di Okereke, fermato solo dalla parata di Ospina che salva il. Nella ripresa, ilsembra subito più intraprendente. Dopo alcuni ...Dopo la partita vinta contro il Venezia, il presidente del Napoli ha salutato i tifosi ed è andato via in gondola (Video di Antonio Giordano) ...Le reti nel secondo tempo di Osimhen e Petagna consentono al Napoli di espugnare il Penzo e di portarsi a -1 dall'Inter (che ha una gara in meno) a 6 giorni dallo scontro diretto del Maradona. Lotta c ...