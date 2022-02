Al lavoro senza green pass, gli arriva la multa e si dà fuoco a Oderzo (Treviso) (Di domenica 6 febbraio 2022) Un cittadino pakistano di 38 anni si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco nel pomeriggio a Oderzo ( Treviso ) dopo che i carabinieri gli avevano notificato un atto per una sanzione amministrativa... Leggi su feedpress.me (Di domenica 6 febbraio 2022) Un cittadino pakistano di 38 anni si è cosparso di liquido infiammabile e si è datonel pomeriggio a) dopo che i carabinieri gli avevano notificato un atto per una sanzione amministrativa...

