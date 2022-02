Weekend quasi primaverile | ma da lunedì raid artico

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) –5-6 febbraiocon temperature miti e un po’ di nuvolosità variabile, ma dasi cambia. Le perturbazioni continuano, da settimane, a scendere dalle zone artiche e polari verso i Balcani, sfiorano l’Italia e apportano oltre confine abbondanti nevicate e freddo pungente. E anche questo fine settimana sarà caratterizzato da calma piatta. Mattia Gussoni, meteorologo del iLMeteo.it, indica che avremo solo un modesto campo di alta pressione, temperature miti e un po’ di nuvolosità variabile, come in unmeteo. Sono attesi addensamenti sparsi con locali piovaschi sulle regioni centro meridionali mentre il nord resterà ancora all’asciutto: questo periodo senza piogge che si protrae ormai da almeno un mese, ...

Nel corso del fine settimana continuerà la fase asciutta che persiste ormai da2 mesi sul Piemonte per la persistenza dell'alta pressione, anche se sarà indebolita dal transito di alcuni fronti nuvolosi a Nord delle Alpi, che porteranno al più qualche velatura in transito ...