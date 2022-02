Soleil Sorge e Delia ballano e arriva la confessione della Duran: “Mi fai impazzire, ti adoro” (Di sabato 5 febbraio 2022) Lontanissimi i tempi di ‘io sono la Pantera dell’America del Sud Ciccia‘, Delia Duran e Soleil Sorge adesso sono sempre più vicine. Ogni volta che il GF organizza una festa e mette a disposizione il vino, le due si scoprono bff. Ieri sera la Duran ha abbracciato la rivale e le ha detto di essere felice di averla conosciuta. “No vabbè ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti aodo. Posso dirti davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro. Sì inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo. Purtroppo sono stata in silenzio, qui non si può parlare altrimenti le voci ... Leggi su biccy (Di sabato 5 febbraio 2022) Lontanissimi i tempi di ‘io sono la Pantera dell’America del Sud Ciccia‘,adesso sono sempre più vicine. Ogni volta che il GF organizza una festa e mette a disposizione il vino, le due si scoprono bff. Ieri sera laha abbracciato la rivale e le ha detto di essere felice di averla conosciuta. “No vabbè ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti aodo. Posso dirti davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro. Sì inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo. Purtroppo sono stata in silenzio, qui non si può parlare altrimenti le voci ...

