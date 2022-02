(Di sabato 5 febbraio 2022) ROMA – “Oggi compio 45, e mi. Lo so che non si chiedono regali per i comple, ma mi piacerebbe che ognuno di voi mi regalasse un ricordo, un giorno, un attimo, una canzone, un’esperienza che lo ha legato a me in questi! Vi abbraccio e… tanti auguri a me”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il cantautore romano(foto) nel giorno del suo 45esimo compleanno (è nato infatti il 5 febbraio 1977). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Simone Cristicchi compie 45 anni: 'Mi sento molto fortunato' - gustavdattero : @scristicchi Mio fratello mi chiama e mi dice emozionato: 'Ieri sera a Viterbo ho visto uno spettacolo di Simone Cr… - TDlemon9 : Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro Basta mettersi al fianco invece di stare al centro L'amore è l'u… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1977 nasceva il cantante Simone Cristicchi interprete di Ti regalerò una rosa - #accaddeoggi - AccaddeOggi : Oggi nel 1977 nasceva il cantante Simone Cristicchi interprete di Ti regalerò una rosa - #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Cristicchi

Avvenire.it

Chi èIl successo musicale die l'attenzione per il sociale 'I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base' ...... che in questa edizione propone incontri con personaggi conosciuti al grande pubblico per il loro apporto alla riflessione esistenziale, come Vito Mancuso e Franco Arminio,e Fabio ...Durante la conferenza, infine, il cantante ha condiviso i suoi ricordi legati al Festival di Sanremo: Sono legato molto a Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi che cito anche in una mia canzone.Simone Cristicchi e Fabio Testi. Cristicchi e Testi saranno i protagonisti di due spettacoli al Teatro Secci: quello del 12 febbraio con la voce narrante di Fabio Testi è un concerto d’amore in versi, ...