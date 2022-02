Serena Bortone e Michele Bravi, cala il gelo per una domanda delicata (Di sabato 5 febbraio 2022) Serena Bortone ha fatto calare il gelo nello studio a Oggi è un altro giorno quando – in collegamento con Michele Bravi per avere un commento a caldo sul Festival di Sanremo – gli ha chiesto dell’incidente che lo ha visto coinvolto nel 2018 e che ha provocato la morte di una donna. “So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile” – ha incalzato la giornalista – “Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato”. Michele Bravi, lì per parlare del suo brano ... Leggi su biccy (Di sabato 5 febbraio 2022)ha fattore ilnello studio a Oggi è un altro giorno quando – in collegamento conper avere un commento a caldo sul Festival di Sanremo – gli ha chiesto dell’incidente che lo ha visto coinvolto nel 2018 e che ha provocato la morte di una donna. “So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile” – ha incalzato la giornalista – “Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato”., lì per parlare del suo brano ...

