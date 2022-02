Marocco: bimbo di 5 anni caduto da 100 ore in un pozzo, i soccorritori a pochi metri da lui nel tunnel scavato per salvarlo (Di sabato 5 febbraio 2022) Una vicenda che ricorda da vicino quella di Vermicino e del piccolo Alfredino Rampi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 5 febbraio 2022) Una vicenda che ricorda da vicino quella di Vermicino e del piccolo Alfredino Rampi L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : In Marocco è entrata nella fase più delicata l'operazione per salvare il piccolo Ryan, il bimbo di 5 anni bloccato… - fanpage : Tutto il mondo con il fiato sospeso. Il piccolo Rayan 'parla e risponde alle domande' dopo quasi 5 giorni nel pozzo… - fanpage : Tutto il mondo col fiato sospeso per il piccolo Rayan. I soccorritori sono entrati nel tunnel scavato per estrarre… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Marocco, raggiunto dai soccorritori #Rayan, il bimbo di 5 anni da giorni in fondo a un pozzo (fonte media) Rayan: #Mo… - alexlovesmiyy : raga ma sapete se hanno recuperato il bimbo caduto nel pozzo in Marocco? questa cosa non mi fa dormire la notte -