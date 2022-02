LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aprilia in vetta, lavoro differente per Ducati (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.41 La classifica aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 36 J. MIR +1.044 3 12 M. VIÑALES +1.055 4 20 F. QUARTARARO +1.296 5 89 J. MARTIN +1.578 6 21 F. MORBIDELLI +1.741 7 44 P. ESPARGARO +1.831 8 30 T. NAKAGAMI +1.840 9 88 M. OLIVEIRA +1.879 10 35 C. CRUTCHLOW +1.901 04.38 Sesta piazza per Franco Morbidelli! Il teammate di Fabio Quartararo insegue l’australiano Jack Miller (Ducati), protagonista nella pausa invernale di alcune gare in casa nel campionato nazionale. 04.36 Maveric Vinales si porta terzo! Lo spagnolo di Aprilia si colloca alle spalle di Mir che è secondo in questa fase con un secondo netto di ritardo da Joan Mir. 04.33 Ottimi parziali ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.41 La classifica aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 36 J. MIR +1.044 3 12 M. VIÑALES +1.055 4 20 F. QUARTARARO +1.296 5 89 J. MARTIN +1.578 6 21 F. MORBIDELLI +1.741 7 44 P. ESPARGARO +1.831 8 30 T. NAKAGAMI +1.840 9 88 M. OIRA +1.879 10 35 C. CRUTCHLOW +1.901 04.38 Sesta piazza per Franco Morbidelli! Il teammate di Fabio Quartararo insegue l’australiano Jack Miller (), protagonista nella pausa invernale di alcune gare in casa nel campionato nazionale. 04.36 Maveric Vinales si porta terzo! Lo spagnolo disi colloca alle spalle di Mir che è secondo in questa fase con un secondo netto di ritardo da Joan Mir. 04.33 Ottimi parziali ...

